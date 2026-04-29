Fluminense: Acosta avança em recuperação de lesão e inicia transição

O meia Lucho Acosta iniciou a fase de transição física no Fluminense nesta quarta-feira (29). O jogador argentino, que estava sob cuidados do departamento médico desde o dia 12 de abril, apresentou uma evolução no tratamento de uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A expectativa da comissão técnica tricolor é que o atleta esteja à disposição para retornar aos gramados em um período aproximado de duas semanas, dependendo de sua resposta aos estímulos em campo.

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A contusão de Acosta ocorreu logo nos minutos iniciais do Fla-Flu, no dia 12 de abril. Na ocasião, o meia precisou ser substituído aos cinco minutos do primeiro tempo após um lance que gerou um forte estresse mecânico na articulação. Embora a atenção inicial tenha se voltado para um possível protocolo de concussão devido a uma bolada recebida na cabeça no início da jogada, os exames de imagem realizados na manhã seguinte confirmaram o problema ligamentar.

O departamento médico do clube descartou a necessidade de intervenção cirúrgica, uma vez que esse tipo de lesão permite a cicatrização natural através de repouso e fisioterapia intensiva. Durante as últimas semanas, o meia trabalhou sob a supervisão do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, realizando atividades específicas para estabilizar a articulação e recuperar a mobilidade.

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Acosta foi o autor do gol em Fluminense x Botafogo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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Cronograma de retorno

O retorno de Lucho Acosta é visto como fundamental para as pretensões do Fluminense nas competições nacionais e continentais. O jogador vinha sendo um dos destaques do elenco, tendo inclusive anotado o gol da equipe no clássico contra o Botafogo anteriormente. Durante o período em que esteve afastado, o técnico tricolor precisou buscar alternativas no elenco para suprir a criatividade no setor de meio-campo.

Com o início da transição, Acosta passará a realizar atividades de recondicionamento físico e trabalhos leves com bola de forma individualizada. Esta etapa é crucial para garantir que o ligamento esteja totalmente cicatrizado antes do contato físico com o restante do grupo. Caso o cronograma seja cumprido sem intercorrências, o argentino poderá ser relacionado novamente na segunda semana de maio.

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