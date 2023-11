O Fluminense foi campeão da Libertadores ao vencer o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, no sábado (4) dentro do Maracanã. Com o título, o Tricolor garantiu vaga na próxima edição da competição continental, Mundial de Clubes de 2023 e 2025, além da Recopa do próximo ano.