Adversário do Fluminense, Unión Española já foi pedra no sapato de brasileiros

O Maracanã será o palco do duelo entre Fluminense e Unión Española nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Embora o favoristismo seja do Tricolor, os chilenos contam com o bom retrospecto em território brasileiro para estragar a festa carioca e se manterem vivos na briga pela classificação.

Em último do grupo F, com dois pontos, os "Rojos" precisam da vitória para seguirem na disputa do segundo lugar. Isso porque o Fluminense está em segundo com sete pontos e, restando apenas mais uma rodada após o confronto, não poderia mais ser alcançado pelos chilenos, que iriam a três - contra oito do brasileiro em caso de empate.

Unión Española venceu no Maracanã pela Libertadores de 2014

Uni[on Española x Botafogo, pela Libertadores de 2014 (Foto: Wagner Meier/AGIF)

Este foi a última vez que o Unión Española enfrentou um time brasileiro em competições continentais. Na Libertadores de 2014, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos, os chilenos viajaram ao Rio de Janeiro e voltaram com os três pontos na mala após vencer o Botafogo por 1 a 0. O resultado complicou a vida do Alvinegro, que acabou em último do grupo e não passou de fase.

Pedra no sapato de brasileiros

Antes disso, na Libertadores de 2006, cruzou o caminho do Goiás na Libertadores e empatou sem gols no Serra Dourada. O destaque para o time de Santiago foi em 1994, quando enfrentou Cruzeiro de Ronaldo e Dida, e o São Paulo de Telê Santana.

Nas oitavas de final, venceu o Cabuloso, no Chile, por 1 a 0, e empatou sem gols no Mineirão, avançando para as quartas de final contra o Tricolor Paulista. No jogo de ida, empataram em 1 a 1 em Santiago e, na volta, protagonizaram um grande jogo em solo paulistano. A partida acabou 4 a 3 para o time da casa, que terminou com o vice-campeonato.