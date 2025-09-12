100 jogos pelo Fluminense: Guga exalta time nos mata-matas

O lateral-direito Guga completou, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, o seu 100º jogo com a camisa do Fluminense. O marco veio em um dos momentos mais importantes da temporada: um jogo decisivo no Maracanã que garantiu o Tricolor nas semifinais do torneio, revertendo a derrota sofrida no jogo de ida, em Salvador.

Ao Lance!, o jogador valorizou a conquista pessoal e ressaltou a força coletiva da equipe em partidas de mata-mata, lembrando que o Flu sempre cresceu em momentos de decisão.

— O Fluminense era visto como o patinho feio na Copa do Mundo de Clubes e mostramos que somos capazes de muita coisa. Acho que ali entenderam a força do nosso grupo. Nós trabalhamos muito no dia a dia para construir tudo o que entregamos nos jogos, e isso vai criando um time cascudo. Conseguimos a classificação na Copa do Brasil e queremos seguir o mesmo caminho na Sulamericana. Temos objetivos e estamos trabalhando para alcançá-los. Passo a passo, com os pés no chão, espero que a gente possa fechar 2025 comemorando com o nosso torcedor.

O lateral, contratado em 2023, ganhou fama entre os torcedores pelo chamado “Protocolo Guga”: a presença em jogos grandes, quando o time mais precisa. Foi assim no Campeonato Carioca de 2023, na semifinal da Libertadores contra o Internacional e, agora, novamente em uma quartas de Copa do Brasil.

— Essa questão de jogar nas duas laterais não é novidade pra mim. Já tive que fazer o lado esquerdo em algumas oportunidades e, graças a Deus, fui bem. É claro que é sempre melhor jogar no lado de origem, mas a gente está à disposição do treinador pra quando precisar. Acho que tenho bons números em ambos os lados, sendo o líder em interceptações na Copa do Brasil, por exemplo, e isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia.

Contra o Bahia, Guga foi titular na vaga de Samuel Xavier, lesionado no jogo de ida, e cumpriu a missão de segurar o setor direito da defesa diante de Luciano Juba, destaque do adversário. O Fluminense controlou o jogo e venceu com gols de Canobbio, em cobrança de pênalti, e Thiago Silva, de cabeça.

Fluminense de bolso cheio

A classificação também garantiu ao Tricolor R$ 9,9 milhões de premiação, valor definido pela CBF para os semifinalistas da Copa do Brasil.

Agora, o Fluminense enfrenta o Vasco, seu adversário da semifinal da Copa do Brasil, que serpa apenas em dezembro. O próximo compromisso será no sábado (13), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão.