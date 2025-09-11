Auxiliar do Fluminense vira réu por violência contra ex-esposa

Alexandre Mendes, atual auxiliar técnico do Fluminense, é réu de uma denúncia do Ministério Público de uma suposta relação abusiva com sua ex-esposa. O caso corre desde o ano passado na Justiça gaúcha, mas veio à tona, nesta quinta-feira (11), através das informações divulgadas pelo Portal Leo Dias.

O profissional é acusado de violência doméstica e psicológica. O caso aconteceu com a antiga companheira, que não teve o nome revelado. Os dois se relecionaram durante seis anos, quando Alexandre ainda trabalhava no Grêmio.

O caso se iniciou através de uma denúncia feita em agosto de 2024. Na época, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Algere abriu um processo contra o profissional, que no período ainda estava no Grêmio.

As acusações fizeram o profissional ser afastado do tricolor gaúcho em setembro do ano passo. Em abril, o auxiliar voltou as atividades pelo Fluminense, após a chegada do treinador Renato Portaluppi, com quem havia trabalhado anteriomente no sul do país.

O que a mulher alega?

A mulher alega que Alexandre Mendes a "constrangia, humilhava e manipulava". Ela também afirma que o antigo companheiro a dopava com remédios como Rivotril e Zolpidem. Os supostos abusos aconteciam quando o casal brigava.

O relacionamento descrito pela mulher teria gerado nela um "quadro de reação mista de ansiedade e depressão". De acordo com o Ministério Público, Mendes incorreu no artigo 147-B do Código Penal. Determinado crime diz: ""causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação".

O código penal prevê seis meses a dois anos de prisão e multa. Vale destacar, que a pena pode se agravar a depender do decorrer do julgamento. Até o momento, não há datas para audiências. A reportagem do Lance! entrou em contato com o Fluminense, que ainda não se manifestou sobre o caso.