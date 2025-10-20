Treinador do Racing destaca diferença financeira com o Flamengo: ‘Técnico deles ganha muito mais’

O Flamengo encara o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Nas vésperas do confronto no Maracanã, Gustavo Costas, técnico do time argentino, afirmou que vem assistindo jogos do adversário de madrugada. Além disso, chamou a atenção para a disparidada financeira entre os clubes.

— Ontem (quinta-feira), eram 2h da manhã e estava assistindo aos jogos do Flamengo. Nervoso não estou... ansioso. Desde quando vim ver o Racing, aos seis anos, eu acordava com dor de barriga, agora acontece a mesma coisa. É difícil. O técnico deles ganha muito mais do que eu, os jogadores do Flamengo também, e jogam na Europa — disse Gustavo Costas, técnico do Racing.

Título da Libertadores é sonho de Gustavo Costas

Gustavo Costas está no Racing desde o início de 2024. Atualmente, a equipe de Avellaneda está invicta há três jogos, e promete dar trabalho ao Flamengo. Para Costas, conquistar a Libertadores é um sonho em sua carreira.

— Conquistamos algo lindo. Quando você olha para a classificação, vemos que estamos acima do River Plate, do Boca Juniors. É um momento lindo, temos que aproveitar. Já faz 28 anos que não chegamos às semifinais, agora temos que chegar a Lima, custe o que custar. Meus filhos não viram o Racing ser campeão da Libertadores. É um sonho — afirmou.

Gustavo Costas. técnico do Racing, que irá enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.