Zico revela conversa com Arrascaeta sobre lesões no Flamengo e exalta Léo Ortiz

Eterno 10 do Flamengo, Zico comentou o momento de Arrascaeta, herdeiro da camisa, e revelou conversa com o uruguaio sobre lesões. Em evento de entrega de doações do Jogo das Estrelas 2024, o ídolo elogiou o meia do Rubro-Negro e disse torcer para que ele "tire as lesões da cabeça para estar mais solto".

— Tá bem, tudo legal. O Arrascaeta a gente sabe que ele vem de um processo, uma lesão que é meio complicada, demora. Ele mesmo falou comigo isso. Ele está tendo um acompanhamento para poder participar mais ativamente. Tomara que ele consiga livrar essas coisas de lesão da cabeça para estar mais solto dentro de campo — contou o Galinho.

Zico brincou ainda com a possibilidade de aposentadoria do uruguaio no Flamengo. Apesar de desejar que o jogador siga no clube, disse que está muito cedo para ele pensar em para de jogar, comparando Arrascaeta ao craque Michel Platini.

— Acho que todo grande jogador é bom encerrar a carreira (no Flamengo). Mas ele está muito novo para pensar nisso. Por favor, é muito novo (risos). Eu já tive uma decepção muito grande com o Platini, que com 32 anos parou de jogar, e a gente perde a oportunidade de ver esses jogadores por mais tempo — comentou o ídolo rubro-negro.

Zico volta a exaltar Léo Ortiz

O Rei da Gávea foi questionado sobre a presença de Léo Ortiz no próximo Jogo das Estrelas, após ter publicamente elogiado e homenageado o zagueiro no último mês. Zico afirmou que o convite já foi feito, mas fez questão de esclarecer que a admiração ao jogador veio antes mesmo dele ser contratado pelo Flamengo, ainda na época de Bragantino. Além disso, o Galinho exaltou a convocação do atleta à Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

— Ele já está convidado (risos). Mas o meu elogio não foi só pelo que ele está fazendo agora no Flamengo. Eu acompanho ele desde a época do Bragantino, assim como acompanho outros jogadores, ele sempre me chamou atenção. No Flamengo talvez ele tenha tido um maior destaque nacionalmente — destacou Zico.

— Cada vez que você em um time de ponta, que disputa competições, você é muito mais visto. Há mais possibilidade de você ir para a Seleção, como aconteceu com ele. Estava na cara que isso ia acontecer com ele, pela qualidade e o rendimento que ele vinha oferecendo. Ele veio aos poucos, buscando sua posição, sua titularidade, e conquistou por méritos, com o futebol que ele vinha jogando — completou o ídolo do Flamengo.