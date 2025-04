O Flamengo embarcou na tarde deste sábado (12) para Porto Alegre. A equipe de Filipe Luís encara o Grêmio na cidade gaúcha no domingo, às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Assim como nos jogos anteriores, o nome de Cleiton não apareceu na lista de relacionados do time rubro-negro.

A ausência do zagueiro de 21 anos nas partidas do Flamengo passa por uma decisão técnica. Na derrota para o Central Córdoba, da Argentina, Filipe Luís detalhou a situação.

- Foi opção técnica (cortar o Cleiton), não tem nada a ver com contrato. Fui formatar o banco e tinha João e outros jogadores que podem fazer a zaga, como Alex Sandro e Varela. Foi uma opção minha - disse o treinador após a partida na Libertadores.

Cleiton em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No fim da fila, Cleiton tem negociação emperrada por renovação com o Flamengo

O contrato de Cleiton com o Flamengo vai até o fim do ano. No início de 2025, a cúpula rubro-negra procurou o estafe do atleta para iniciar conversas pela renovação. A reportagem do Lance! apurou que, neste momento, as tratativas estão paralisadas.

Atualmente, Cleiton está no final da fila dos zagueiros do Rubro-Negro, que conta com Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e João Victor.

Números de Cleiton pelo Flamengo

No profissional do Flamengo desde o ano passado, Cleiton já disputou 22 jogos com a camisa rubro-negra, com 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Com Filipe Luís em 2025, o zagueiro, que se envolveu em confusão em partida contra o Botafogo no Campeonato Carioca, esteve em campo em cinco partidas.

