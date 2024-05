Zico dá suposta indireta a Landim após declaração do presidente do Flamengo sobre Gabigol; atacante responde post

Zico e Gabigol são os maiores ídolos do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 23:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Zico, o maior ídolo do Flamengo, publicou um vídeo nas redes sociais em que o ex-jogador dribla vários adversários antes de marcar um gol. Na legenda, o Galinho afirmou que "passou por todo mundo e fazendo mais um pro Fla".

Gabigol respondeu a publicação do maior ídolo do Flamengo. No comentário, o jogador chamou Zico de "Eterno Rei". Confira abaixo.

Em entrevista ao "ge", o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou um dos conselhos para Gabigol renovar com o clube. Um deles seria para aumentar a idolatria, já que "uma hora o Zico vai passar".

- O que eu falei para o Gabriel foi o seguinte: ‘O Zico é o maior ídolo do Flamengo, e para a imagem dele foi muito importante o fato de só ter jogado no Flamengo no Brasil’. Afinal, você vê outros grandes jogadores que passaram pelo Flamengo e não estão nem entre os dez maiores. Para mim, deveriam estar ali entre os ídolos - disse Landim. E completou:

- Mas, como jogaram em outros clubes, não estão. Para a torcida, o jogador ter passado a maior parte da carreira aqui é muito importante… Uma hora o Zico vai passar, e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda vida.

