Benja questiona Landim por declaração sobre ídolos do Flamengo: ‘Discordo totalmente’

Benja criticou declaração de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 20:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Benjamin Back usou as redes sociais para criticar uma declaração de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao "ge". Ao conversar com Gabigol sobre renovação de contrato, o mandatário do Rubro-Negro teria usado a justificativa de um dia o ídolo Zico "iria passar". O comunicador não concordou com o cartola.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Landim fala que o Gabigol tem que continuar no Flamengo porque o "Zico vai passar". Gosto do Landim, mas eu vou discordar totalmente nessa. O Pelé não vai passar nunca na história do Santos, assim como o Zico não vai passar nunca na história do Flamengo. O Gabigol fez uma história linda no Flamengo, isso é inquestionável - começou.

- O Zico é o Pelé de vermelho e preto, não vai passar nunca, é eterno. O que representa o Zico para a história do futebol brasileiro e do futebol mundial não vai passar nunca. Toda vez que eu encontro o Zico, eu vejo todo mundo querendo tirar foto. Zico é único, gênio, rei. Não dá não, Landim - completou o apresentador.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Veja a declaração de Landim, que também causou revolta em torcedores:

"O Zico tem mais de 70 anos e ainda vive desse estrelato que teve ligado ao Flamengo. E a diferença do Gabriel para o Zico é de 44 anos. Uma hora o Zico vai passar, e o Gabriel, se continuar a investir e a jogar pelo Flamengo, vai poder usufruir disso por toda a vida dele"