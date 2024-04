Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo decidiu relacionar Gabigol para o confronto contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, jogo que acontece nesta quarta-feira (1). O atacante estava suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, mas obteve efeito suspensivo nesta terça-feira (30) e está liberado para jogar.

Gabigol passou 45 dias afastado das atividades no Flamengo. Não apenas dos jogos, mas também dos treinamentos no Ninho do Urubu.

O camisa 10, agora, vai reencontrar o Maracanã, que será palco do duelo do Flamengo com o Amazonas. Ele falou da expectativa pelo retorno, que ocorrerá a partir das 21h30 desta quarta, pela terceira fase da Copa do Brasil.

- Estou feliz de poder voltar, estar com meus companheiros. É claro que estou ansioso para amanhã, tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo carinho que tiveram por mim, as mensagens. As bandeiras nos jogos... Sempre me senti representado. Ansioso para amanhã, espero reencontrá-los, Maracanã cheio. E o mais importante: que o Flamengo vença - disse Gabigol, em entrevista à FlaTV.

Inicialmente, em julgamento realizado em março, Gabriel recebeu punição de dois anos sem poder jogar. Como a situação aconteceu em 2023, a sanção tinha validade até abril de 2025. Entretanto, a defesa do atleta entrou com recurso e conseguiu o efeito suspensivo via decisão unânime, conforme informado via comunicado do clube carioca.