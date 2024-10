Nova camisa do Flamengo vaza na web; confira

Flamengo e Adidas têm vínculo até 2025 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro

Surge a primeira imagem da nova terceira camisa do Flamengo 2024-2025, assinada mais uma vez pela Adidas, para a temporada em que a equipe disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O novo uniforme 3 pelo calendário já deveria ter sido apresentado oficialmente, no entanto, parece que agora o lançamento realmente vai acontecer, após o site “Coluna do Fla” trazer a primeira imagem real do kit.



➡️ Mais um jogador do Flamengo é convocado para Seleção e pode desfalcar o time

Uniforme 3 do Flamengo será lançado no mês de outubro (Foto: Coluna do Flamengo)

A nova terceira camisa do Flamengo é grafite e traz figuras poligonais com degrade e bordas pretas que formam um desenho que formam um gráfico 3D, com profundidade.



➡️Exclusivo: Lance! entrevista Maurício Gomes de Mattos, candidato à presidência do Flamengo



A gola é V na cor cinza, já as três listras que percorrem os ombros são vermelhas, assim como as laterais do kit e a barra traseira. O escudo é representado pelo monograma “CRF” em branco, cor também vista no logo da Adidas, que ganha o seu estilo oficial e não o “trefoil” como foi usado nos principais clubes da marca na Europa, e que tinha sido previsto por sites como o próprio Coluna do Fla e o “Footyheadlines”.