Elenco do Flamengo atuando no ano de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno foi citado como o terceiro zagueiro que mais atuou nos últimos 365 dias. Os dados foram divulgados pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo o instituto, o atleta esteve em campo por 5622 minutos dentro do intervalo citado. Fabrício só ficou atrás do Gil ex-Corinthians e atualmente no Santos, e do Fidel Escobar, do Saprissa (Costa Rica).

O top-5 do CIES termina com o palmeirense Gustavo Gómez e do argentino Otamendi, do Benfica. Todos os jogadores da lista estão atuando pelas suas seleções. A exceção é o Gil, que se transferiu para o Santos nessa temporada e a maioria dos seus minutos foi contabilizado enquanto ainda estava no Corinthians.

Fabrício Bruno, hoje, é o principal zagueiro do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Dos jogadores selecionáveis, o rubro-negro foi o último a ser convocado. Fabrício foi contratado pelo Flamengo em 2022, e já soma 109 jogos e cinco gols pelo clube.