Gerson recebe chuva de críticas por atitude em Palmeiras x Flamengo: ‘Ridículo’

Gerson foi criticado por lance capital em Palmeiras x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance envolvendo o meia Gerson, do Flamengo, viralizou nas redes sociais no confronto contra o Palmeiras, no último domingo (21). No segundo tempo, o jogador simulou um pênalti em uma jogada de perigo do Rubro-Negro e foi duramente criticado por internautas.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 34 minutos da etapa final, Gerson recebeu na área, cortou a marcação de Aníbal Moreno e poderia seguir a jogada. O volante argentino deu um carrinho, mas não acertou o meia do Flamengo, que simulou o pênalti. O jogo terminou empatado em 0 a 0 no Allianz Parque.

Veja os comentários de internautas nas redes sociais: