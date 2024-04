Palmeiras não vence o Flamengo no Brasileirão desde 2017 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou com o Flamengo por 0 a 0 neste último domingo (21), no Allianz Parque, em mais uma atuação apática e pouco criativa do seu time titular.

Por conta da fase de alguns titulares, parte da torcida já começa a pedir mais chance para alguns reservas que estão entrando bem nos jogos, casos de Estevão e Lázaro, por exemplo.

Raphael Veiga e Gustavo Gómez são os dois principais alvos das críticas e realmente poderiam dar espaço para reservas que podem entregar mais ao time titular do Verdão.

Apesar do títulos que esse elenco possa ter conquistado até o presente momento, ninguém pode jogar apenas com o nome e a história que construiu no clube.

Se existe merecimento na administração de elenco por parte de Abel Ferreira, o time titular precisa ser diferente contra o São Paulo, no Morumbis, na próxima segunda-feira (29).

Não há motivo para caça às bruxas, muito menos pesar a mão em cima de jogadores que são muito queridos pela torcida, mas no futebol o campo precisa responder o que os nossos olhos estão vendo.

