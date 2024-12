O lateral-direito Wesley encerrou a temporada como um dos destaques do Flamengo, mas ainda que se diga à vontade no clube carioca, ele não esconde o desejo de jogar na Europa. Neste sábado (28), o jogador declarou que é “um sonho” se transferir para o futebol europeu.

— Tô preparado, se for da vontade de Deus. Trabalho muito para que isso aconteça, é um sonho, sonho de todo o jogador — declarou Wesley, ao chegar no Maracanã para participar do Jogo das Estrelas, organizado por Zico.

O jogador de 21 anos por pouco não foi negociado com a Atalanta na janela do meio do ano por 20 milhões de euros (R$ 128,6 milhões na cotação atual), mas o clube italiano acabou desistindo do negócio de última hora. Em 2023, Wesley já havia despertado o interesse do Barcelona — na ocasião, a proposta era por empréstimo.

Apesar de ter visto sua ida para a Atalanta frustrada, a permanência no futebol brasileiro acabou se demonstrando benéfica para Wesley. O jogador virou titular absoluto no Flamengo sob o comando de Filipe Luís, e acabou eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro, em eleição realizada pela CBF junto à imprensa especializada.

Wesley despista sobre disputa do Mundial pelo Flamengo

O bom desempenho na reta final do Brasileirão deve fazer com que novas propostas venham da Europa agora, mas até o momento não há nenhuma negociação em andamento. Além disso, o lateral é considerado peça importante para o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes 2025, que será disputado no meio do ano.

Indagado se ficará no Flamengo até lá, Wesley despistou. O lateral rubro-negro garantiu que, independente do que acontecer nesta janela de transferência, ele ficará satisfeito.

— Se vou estar (no Mundial) ou não, não depende de mim. No momento que eu tô, que seja o que Deus quiser. Se Deus quiser eu vou, se for para ficar, eu fico. Estou feliz das duas formas.