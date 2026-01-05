Viña embarca a Buenos Aires e deixa o Flamengo rumo ao River Plate

Matías Viña embarcou na manhã desta segunda-feira (5) a Buenos Aires, capital da Argentina, para finalizar a transferência do Flamengo ao River Plate. O clube argentino pagará US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) ao Rubro-Negro pelo empréstimo do lateral-esquerdo até o fim de 2026.

O acordo prevê também obrigação de compra no valor de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões), caso o uruguaio dispute 50% dos jogos dos Millonarios na temporada. A informação do negócio e da ida do uruguaio à Argentina foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Filipe Luís não pretendia dar mais espaço ao uruguaio no elenco rubro-negro, mantendo-o atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas na concorrência pela lateral-esquerda. O defensor, então, viu com bons olhos uma saída.

Por mais que o clube entendesse que o ex-Palmeiras poderia evoluir se retomasse a melhor forma física, com mais tempo de jogo, não estava disposto a colocá-lo à frente dos concorrentes. A negociação também reforça o planejamento do Flamengo para formação do elenco de 2026, buscando um plantel menos extenso, com duas opções de alto nível por posição.

Passagem de Viña pelo Flamengo foi prejudicada por lesão

Velho conhecido do futebol brasileiro, onde teve grande trajetória no Palmeiras, Viña chegou ao Flamengo com expectativas elevadas, até pelos oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) pagos à Roma por sua contratação. O uruguaio concorria com Ayrton Lucas quando sofreu lesão grave no joelho e, na mesma época, foi contratado o titular absoluto Alex Sandro. Quando retornou da contusão, ficou para trás dos concorrentes e não teve tempo de jogo para retomar o melhor nível.

Números de Viña pelo Flamengo

32 jogos (1359 minutos ou 15 partidas completas)

1 gol (contra o Bolívar, pela Libertadores)

1 assistência (contra o Millonarios, pela Libertadores)

