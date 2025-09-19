Viña, do Flamengo, confirma instrução de 4° árbitro para técnico do Estudiantes
Situação deixou os rubro-negros na bronca
A arbitragem de Andrés Rojas no Maracanã, durante a partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, foi alvo de muitas críticas por parte dos rubro-negros. Uma cena, no entanto, do 4° árbitro Jhon Ospina, chamou a atenção. Matías Viña, lateral do time brasileiro, confirmou que o colombiano passou instrução para o técnico da equipe argentina.
- Todo mundo escutou. Eu falo espanhol, escutei bem. O 4º árbitro falando para o técnico que o jogador deles (Estudiantes) já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa - disse o jogador do Flamengo.
Bruno Henrique também relata o caso
Assim como Matías Viña, Bruno Henrique também confirmou que o 4° árbitro orientou o técnico do Estudiantes.
- O lateral-direito deles (Román Gómez) já tinha cartão amarelo, o Arrascaeta tomou uma chegada dele e o 4º árbitro foi comunicar ao banco do Estudiantes. Ele disse que o jogador já tinha cartão e que no próximo lance o juiz daria outro cartão. Houve outros lances desse lateral e o juiz não deu o outro cartão. Os critérios para os times foram diferentes - comentou o camisa 27 do Flamengo.
Entenda o caso na partida entre Flamengo e Estudiantes
Jogadores do Flamengo relataram que o 4° árbitro da partida no Maracanã sugeriu o técnico Eduardo Domínguez a fazer a substituição de Román Gómez, já que o lateral-direito poderia ser expulso por dar fortes entradas em jogadores do Rubro-Negro.
Técnico do Estudiantes nega versão
Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Eduardo Domínguez negou a versão dos rubro-negros, e disse que o que aconteceu foi uma confusão sobre qual jogador teria tomado o cartão amarelo.
