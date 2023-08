Cerca de 50 mil pessoas foram ao Maracanã neste sábado chuvoso para acompanhar a abertura da 21ª rodada do Brasileirão. O Flamengo recebeu o Internacional em um jogo que prometia ser animado, mas que teve mais transpiração do que inspiração. Com um zero a zero ao apito final, o Rubro-Negro ouviu vaias de sua torcida, enquanto o Inter, que jogou com um time praticamente reserva, saiu com um resultado positivo em semana decisiva pela Libertadores. Veja os melhores momentos da partida no player acima.