Mesmo sendo o jogador que trouxe 2 Libertadores, 2 Brasileiros e outros títulos, hoje, a situação de Gabigol do Flamengo é de insatisfação da torcida com o jogador. Até marcando 20 gols no ano, o atacante está longe de fazer boas atuações. Neste sábado (26), Gabriel foi vaiado pela torcida após sair no segundo tempo do jogo contra o Internacional, no Maracanã.