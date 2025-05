A situação do Flamengo na Libertadores é delicada. Afinal, com o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, em mais um jogo ruim da equipe brasileira, o Rubro-Negro precisa vencer os dois jogos que resta para pensar em classificação. Após a partida na Argentina, o técnico Filipe Luís falou sobre esse cenário.

- Claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação. E só depende da gente para poder sair. Então, o que está ao nosso alcance é ganhar os dois jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque podemos depender de uma combinação de resultados, dependendo do que aconteça. Então, o que está ao nosso alcance hoje é ganhar os próximos dois jogos em casa para poder passar nessa fase de grupos. E a realidade é que não tem está sendo da forma como a gente esperava - disse o treinador do Flamengo.

Filipe Luís comenta situação do Flamengo na Libertadores (Foto: Divulgação/Flamengo)

Com o empate, o Flamengo, com cinco pontos, fica na terceira posição. LDU e Central Córdoba, empatados com oito, estão na primeira e segunda posição, respectivamente.

A equipe brasileira precisará vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase. Além disso, pode ter que contar com um bom saldo de gols ao término da última rodada.

Como foi o jogo entre Central Córdoba e Flamengo

O Flamengo buscou controlar a bola no início da partida, enquanto o Central Córdoba, com o apoio de sua torcida, subiu a marcação. O gol rubro-negro saiu aos nove minutos, em jogada ensaiada de cobrança de falta. Após troca de passes, Arrascaeta recebeu assistência de Gerson, tirou defensor da jogada e bateu na saída do goleiro. A partir daí, a equipe local, atrás no placar, começou a propor o jogo. O time de Filipe Luís, pela sua vez, baixou a marcação e forçou o contra-ataque. Wesley, por exemplo, que tem o costume de subir para o ataque, ficou mais no campo defensivo.

O Rubro-Negro teve a chance de aumentar o marcador aos 23', quando Arrascaeta ficou frente a frente do goleiro. O camisa 10, no entanto, errou na escolha e não aproveitou a oportunidade. Nas redes sociais, torcedores disseram que o ideal seria um toque por cima. Apesar das chances no ataque, o Flamengo também passou sustos. Após erro de passe de Pulgar, Rossi, aos 33', salvou o que seria o gol de empate.

Segundo tempo

O Central Córdoba voltou melhor do intervalo e deixou tudo igual aos 15 minutos, quando Verón, que tinha acabado de entrar, ganhou a disputa aérea com Ayrton Lucas e testou a bola para o fundo da rede. Com o empate, a equipe mandante diminuiu o ritmo e se fechou no campo defensivo. Por sua vez, o Flamengo não conseguiu ditar o jogo e ficou distante do gol da vitória.

