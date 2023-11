Com o resultado, o Flamengo chega a 60 pontos na tabela e fica a apenas dois de distância para o líder Palmeiras, mantendo a briga pelo título do Brasileirão em aberto. Mas, para conseguir continuar buscando uma retomada histórica, o Rubro-Negro precisa vencer o próximo confronto: o jogo contra o América-MG. A bola vai rolar no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá.