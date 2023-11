Flamengo e Red Bull Bragantino disputaram, nesta quinta-feira (23), no Maracanã, o jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro venceu a partida por 1 a 0. Ao final do duelo, o zagueiro do time paulista, Léo Ortiz, falou sobre os rumores do interesse do Fla em sua contratação. Veja detalhes na entrevista: