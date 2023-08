O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 (3 a 0 no agregado) e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Após o gol de Arrascaeta, jogadores 'passaram por cima' da crise nos bastidores e abraçaram o técnico Jorge Sampaoli na comemoração, que evidenciou uma união do grupo. Veja no player acima!