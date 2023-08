E o apoio voltou a ter lugar no Maracanã, principalmente após o VAR revisar um lance de bola na mão de Rodrigo Ely e o árbitro assinalar pênalti para o Flamengo. Com o gol de Arrascaeta, o estádio pulsou e as arquibancadas pareciam tremer. Sinalizadores foram acessos no setor norte e a sensação era de que o torcedor fez as pazes com o time após as broncas pelos recentes fracassos esportivos.