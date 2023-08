Poderia ser só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, mas a partida foi considerada por muitos especialistas e torcedores como uma das maiores do século XXI. Além do duelo entre o Menino Ney e o Bruxo do Flamengo, o jogo ainda contou com Hat-trick de Ronaldinho Gaúcho e placar de 5 a 4 histórico.