Gol perdido por Vitor Roque causa alvorço na web: 'Não vai sair da mente'

Nos minutos finais do segundo tempo, quando o Flamengo liderava o placar por 1 x 0, Vitor Roque receeu uma oportunidade clara de gol, dentro da pequena área, mas não conseguiu converter a chance em gol para o Palmeiras. Nas redes sociais, o lance causou muita repercussão.

Poucos minutos depois, o Flamengo se consagrou o primeiro brasileiro tetra campeão da Libertadores da América, ao derrotar o Palmeiras por 1 x 0, no estádio Monumental, em Lima (PER).

Vitor Roque perde segunda final da Libertadores para o Flamengo

Vitor Roque tem o Flamengo 'engasgado' desde à final da Libertadores de 2022. À época, o atacante defendida o Athletico-PR e, mesmo aos 17 anos, era referência ofensiva da equipe paranaense. No entanto, o Rubro-Negro - comandado por Dorival Jr. - levou a melhor e estragou o "sonho de família" de Vitor Roque.

Poucos dias antes da decisão em Guayaquil, o atacante concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal "Mundo Deportivo". Vitor Roque destacou o momento mágico que vivia pelo Athletico-PR e como a vitória na Libertadores seria um presente que daria à família logo na sua primeira competição internacional na carreira. No entanto, o atacante teve uma atuação apagada na decisão e foi substituído aos 20 minutos do 2° tempo. Do banco, ele viu Gabigol marcar o único gol do jogo e dar ao Flamengo o título de tricampeão da América.

Vitor Roque em ação na final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).