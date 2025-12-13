Web manda recado a Ancelotti durante Flamengo x Pyramids: 'Ídolo máximo'
Jogo vale vaga na final do Mundial contra o PSG
Flamengo e Pyramids estão se enfrentando, na tarde deste sábado (13), em jogo que vale vaga na final do Mundial contra o Paris Saint Germain. Até aqui, o Rubro-Negro vence por 1 a 0, e muitos torcedores mandaram recados a Carlo Ancelotti durante a partida.
Depois de cobrança de falta de Arrascaeta, o zagueiro Léo Pereira cabeceou sem chances para o goleiro e abriu o placar em Flamengo x Pyramids. Em entrevistas recentes, o próprio jogador disse que se vê preparado para ser convocado para a Seleção Brasileira.
No embalo das entrevistas e do gol do zagueiro em Flamengo x Pyramids, muitos torcedores mandaram recados a Carlo Ancelotti. A Nação Rubro-Negra quer ver Léo Pereira vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:
Veja recados ao técnico Carlo Ancelotti
Escalação do Flamengo contra o Pyramids
O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Pyramids neste sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, pela Copa Challenger — a semifinal da Copa Intercontinental. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Cruz Azul na última quarta-feira (10).
Na defesa, Léo Ortiz volta ao banco de reservas rubro-negro após retorna de lesão no duelo com os mexicanos. Assim, Danilo assume o lugar do camisa 3 e faz dupla com Léo Pereira na zaga. Nas laterais, Varela e Alex Sandro foram mantidos.
No meio-campo, sem mudanças do Flamengo contra o Pyramids: Jorginho joga ao lado de Erick Pulgar, e Arrascaeta é mantido como homem mais avançado do setor. No ataque, Carrascal segue na ponta-direita, enquanto Gonzalo Plata e Everton Cebolinha são novidades; Pedro é opção no banco do Flamengo e pode ganhar minutos, assim como Bruno Henrique e Samuel Lino.
Desta forma, a escalação do Flamengo para pegar o Pyramids: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.
