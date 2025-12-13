Challenger Cup: conheça torneio que garantiu o Flamengo na final contra o PSG

O Flamengo enfrentou o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), pela Challenger Cup, a semifinal da Copa Intercontinental da Fifa, e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo. O torneio de jogo único deu ao Rubro-Negro mais um troféu para a galeria, e classificou a equipe para a grande final, contra o PSG, na quarta-feira (17).

A Challenger Cup foi criada em 2023 em uma reestruturação da Fifa para, agora, sua competição de segundo escalão entre clubes, sempre ao fim do ano. Ela reúne os campeões do Dérbi das Américas e da Copa África-Ásia-Pacífico. Na primeira edição, em 2024, o Pachuca, do México, foi o campeão ao bater o Al-Alhly, também do Egito, nos pênaltis após o empate sem gols.

Léo Pereira e Danilo fizeram os gols do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo foi o campeão do Dérbi das Américas ao vencer o Cruz Azul, do México, pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. O Pyramids, por sua vez, venceu o Auckland City por 3 a 0 no dia 14 de setembro, na abertura do Intercontinental, e do Al-Ahli, da Arábia audita, no dia 23 de setembro, por 3 a 1.

Com o título da Challenger Cup, o Flamengo decidirá o título mundial na quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. A bola rola às 14h (horário de Brasília).

Flamengo enche o cofre

Classificado para a decisão da Copa Intercontinental da Fifa, o Flamengo garantiu, ao menos, a quantia de 4 milhões de dólares (R$ 21.825.600,00). Em caso de título sobre o PSG, o Rubro-Negro irá embolsar 5 milhões de dólares (R$ 27.282.000,00).

