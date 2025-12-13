'Quem dera jogasse na minha época', diz Didico sobre jogador do Flamengo

Ao vivo na CazéTV durante a transmissão de Flamengo x Pyramids, Adriano Imperador se derreteu pelo uruguaio De Arrascaeta, que serviu seu companheiro Léo Pereira com uma assistência caprichada. O ex-jogador comentou que gostaria de ter tido o prazer de jogar ao lado do camisa 10.

- O Arrascaeta nem se fala, parece que ele colocou a bola com a mão. Ele facilita demais. Quem dera ele estivesse do meu lado na minha época. Não desmerecendo o Pet, né? Se não ele fica com ciúmes! - brincou Adriano.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), contra o PSG, pela grande final do Intercontinental.

Camisa 10 vive melhor fase da carreira e da vida

Herói do Flamengo na vitória por 2 a 1 diante do Cruz Azul, e destaque contra o Pyramids, Arrascaeta celebrou o momento que vive na temporada, dentro e fora de campo.

- Incrível. Feliz demais por tudo que tem acontecido durante todo esse ano. Conquistas, nascimento do meu filho, saúde. Não posso pedir mais nada. Sempre falo que curto o momento com os companheiros aqui, mais uma oportunidade de chegar em final. Temos um rival ainda que temos que estudar esses próximos dias. Estamos muito felizes porque era um jogo que vinhámos de um desgaste muito grande, uma viagem muito longa - disse Arrascaeta.

Arrascaeta, do Flamengo, antes do duelo contra o Pyramids (Foto: Divulgação/Libertadores)

Arrascaeta iguala recorde de Pedro em Mundiais pelo Flamengo

Arrascaeta alcançou Pedro como maior artilheiro do Flamengo em Mundiais, com quatro gols cada.

O uruguaio chegou ao quarto Mundial pelo clube e voltou a balançar as redes em torneios da Fifa. Em 2019, marcou contra o Al-Hilal. Em junho deste ano, fez um gol diante do Espérance, na Copa do Mundo de Clubes. Os dois gols diante do Cruz Azul completam a lista.

Os maiores artilheiros do Fla em Mundiais:

1 . Arrascaeta e Pedro - 4 gols. 2 . Bruno Henrique, Gabigol, Nunes e Wallace Yan - 2 gols. 3 . Adílio, Danilo, Gerson, Jorginho e Luiz Araújo - 1 gol

