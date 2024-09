Veja a lista com as maiores vendas do Flamengo

Vinícius Jr é a venda mais cara do Flamengo (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro

O Flamengo é um time que organizou muito bem as suas finanças nos últimos anos, não apenas com a compra coerente de jogadores, mas também com as vendas de joias da base do clube, que renderam bastante dinheiro aos cofres do clube, e que são a maioria desta lista; O Lance! mostra as 10 maiores vendas da história do Flamengo.

Vinícius Jr foi a venda mais cara da história do Flamengo; Confira a lista (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

As 10 maiores vendas do Flamengo:

10º Lugar: Jorge - Revelado pelas categorias de base do time da Gávea, o lateral-esquerdo, Jorge, é a décima venda mais cara da história do clube, rendendo um total de 8,5 milhões de euros, quando o Monaco comprou o jogador, na temporada 2016/17. No entanto, o jogador acabou não se firmando na Europa e retornou ao futebol brasileiro. Atualmente, está sem clube.

9º lugar: Reinaldo - Talvez o nome menos conhecido da lista, Reinaldo apareceu como a nona venda mais cara do Flamengo. Também revelado pelo clube, o atacante foi vendido ao PSG por um total de 10 milhões de euros. Depois de passar pelo clube francês, Reinaldo jogou por clubes do Brasil e da Ásia, até se aposentar em 2019 pelo Brasiliense.

8º lugar: Léo Duarte - Mais um jogador criado nas categorias de base do clube, Léo Duarte é o oitavo atleta mais caro a ser vendido pelo Flamengo. No meio de 2019, o zagueiro foi vendido ao Milan por quase 11 milhões de euros, mas não obteve sucesso no clube, do qual saiu em 2022 para jogar na Turquia.

7º lugar: Adriano Imperador - Na sétima posição, Adriano foi vendido para a Inter de Milão por um valor de 13 milhões de euros, quando ainda tinha 19 anos. Na Europa, o atacante virou ídolo na Itália, até retornar em 2008 para o futebol brasileiro. Ele se aposentou em 2016.

6º lugar: João Gomes - O ainda novo volante brasileiro ocupa a sexta posição da lista, pois foi vendido ao Wolverhampton por um valor de quase 19 milhões de euros, na temporada 2022/23. O jogador vem fazendo boas participações pelo clube, o que rendeu uma posição de atleta frequente nas convocações da Seleção Brasileira.

5º lugar: Matheus França - O meia atacante Matheus França é o quinto colocado. O jogador foi vendido ao Crystal Palace na temporada passada, por valores que chegaram aos 20 milhões de euros. O atleta ainda busca se firmar na equipe e no futebol europeu.

4º lugar: Gérson - Depois de uma excelente passagem pelo Flamengo, Gérson foi comprado pelo Olympique de Marseille na temporada 2021/22, por pouco mais de 20 milhões de euros. No entanto, a segunda etapa do jogador pela Europa (que já havia jogado na Fiorentina) não foi de muito sucesso, o que fez com que o volante voltasse ao Rubro-Negro.

O pódio das maiores vendas do Flamengo

3º lugar: Reinier - Abrindo o pódio está Reinier. A terceira maior venda do Flamengo foi vendida para o Real Madrid quando ainda tinha somente 18 anos, em um valor de 30 milhões de reais. No entando, o investimento dos espanhóis acabou não vingando, e Reinier segue em busca de se consolidar no mercado europeu. Atualmente, ele joga pelo Granada, emprestado pelo clube merengue.

2º lugar: Lucas Paquetá - O segundo lugar fica com Lucas Paquetá. O meia é uma das peças chave da atual Seleção Brasileira e foi vendido pelo Flamengo com 21 anos ao Milan, por um valor de 38 milhões de euros. Atualmente, o atleta está no West Ham United, da Inglaterra.

1º lugar: Vinícius Jr. - O primeiro lugar não poderia ser diferente. Vinícius Jr foi comprado pelo Real Madrid por um valor que chegou na casa dos 45 milhões de euros, fazendo o jogador ser a venda mais cara da história do Flamengo. Atualmente, o jogador é um dos melhores do mundo.

Valor arrecadado pelo clube

No total, todas essas vendas renderam para o Flamengo um total de quase 215 milhões de euros para o cofre do clube.