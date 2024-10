Zico detona elenco do Flamengo: ‘Supervalorizaram alguns jogadores’

Zico completou 70 anos no início de março (Foto:Bruno Vaz/LANCE!)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro

O clima no Flamengo está piorando a cada dia após a eliminação do clube na Libertadores, na última semana, para o Peñarol. Desta vez, o maior ídolo da história do clube, Zico, veio a público criticar as contratações da diretoria rubro-negra na última janela de transferência.

De acordo com o eterno camisa 10 da Gávea, o clube supervalorizou alguns jogadores. Para Galinho, alguns atletas chegaram no clube apontados como craques, mas em campo se provaram está abaixo das expectativas criadas.

- O Flamengo contratou errado muitos jogadores. Gastou um dinheiro aí com jogadores normais. A são bons? São. Mas pelo preço que é tinham que ser craques, mas não são. Então, acho que supervalorizaram o plantel do Flamengo. Fizeram a torcida crer que é o melhor time da América do Sul. Não é - disse o ídolo rubro-negro durante participação no podcast "Essência Rubro-Negra".

Além disso, Zico também comentou que determinado cenário gera um problema com a relação da torcida. Isso porque, as altas expectativas geradas nas chegadas de jogadores caros no clube, passa a sensação de que o time dará espetáculo nas partidas, o que muita das vezes não acontece.

- Isso é um problema, a torcida vai pro Maracanã e acha que o time vai ganhar de três, quarto a zero sempre. E não é isso que vai acontecer. A gente que é dá bola, sabe que é diferente. E o Flamengo por isso acaba sendo a bola da vez sempre - concluiu.

É importante destacar que Zico não chegou a citar nomes durante o comentário. Contudo, podemos apontar que na última janela de transferência, a diretoria Rubro-Negro fechou as chegadas de Gonzalo Plata, Alex Sandro, Michael e Carlos Alcaraz.