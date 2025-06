Varela se pronuncia sobre renovação com o Flamengo

ORLANDO (EUA) — Em grande fase, Guillermo Varela está em vias de ter o contrato com o Flamengo renovado. O vínculo do uruguaio com o clube se encerra no fim deste ano, e as partes conversam pela extensão contratual. Em entrevista neste segunda-feira (23), véspera da partida contra o LAFC, pelo Mundial de Clubes, o lateral-direito afirmou que o empresário se reuniu com a diretoria, e as negociações estão avançadas.

— Sim, eles se juntaram, falaram, mas ainda não está fechado, mas está muito avançado. Eu falei com meu empresário para ficar um pouco distante, para eu focar 100% no Mundial, que é o mais importante. Meu desejo é ficar, lógico, mas não sei. Acho que nós próximos dias podemos ter um novo avanço — disse Varela.

O defensor avaliou também as chances de representar o Uruguai pela Copa do Mundo de 2026, afirmando que, estando no Rubro-Negro, as oportunidades são maiores.

— É importante sempre manter o nível. Mas, ficando no Flamengo, acho que minha chance de ir à Copa do Mundo é muito maior. Então, é seguir me preparando e ter a maior minutagem possível e ficar à disposição para jogar.

Vitória do Flamengo contra o Chelsea

Varela abordou também a vitória do Fla por 3 a 1 sobre o Chelsea, na última sexta-feira (20). O lateral exaltou a força da equipe e do futebol sul-americano como um todo.

— Essa vitória remarca o que o Flamengo vem fazendo há muitos anos. Também mostra para o mundo que o futebol sul-americano é muito forte, tem muito potencial. Fico feliz por dentro, por todos os sul-americanos que estão na competição e estão fazendo uma grande papel — comentou o uruguaio.