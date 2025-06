Wallace Yan revela expectativa por chance no Flamengo após gol contra o Chelsea

Autor do gol que selou a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea na última sexta-feira (20), Wallace Yan comentou a expectativa por mais chances no time titular. Questionado se receberia oportunidade no duelo com o LAFC nesta terça-feira (24), o atacante disse estar preparado caso Filipe Luís opte por utilizá-lo.

— Não sei, o Filipe que toma a decisão, mas estou preparado para a oportunidade que eu receber. Se eu receber oportunidade, seja como titular ou entrando no segundo tempo, como vem sendo, eu vou dar meu máximo para conquistar a vitória — disse o jovem.

Sobre a jogada do gol contra os Blues, que saiu após tabela com Gonzalo Plata e aproveitando sobra de bola, Wallace Yan afirmou que o lance é fruto de treinamento.

— Venho treinando, aperfeiçoando cada vez mais no treino. Então, saiu no natural, já está na cabeça o que eu tenho que fazer dentro de campo para ajudar o Flamengo e também demonstrar resultados positivos. Foi uma jogada natural, que às vezes se repete no treino e foi eficiente no jogo — comentou.

Reação da família com o gol

Wallace Yan revelou que conversou com a família após balançar a rede contra o Chelsea. Ele conversou com os familiares pelo telefone e contou que o pai, antes torcedor do Vasco, agora apoia o Flamengo por sua causa.

— Ligaram. Meus tios, meu pai, que era vascaíno e virou flamenguista, então fiquei muito feliz de ajudar o Flamengo fazendo o gol — revelou o jovem.

O atacante avaliou também a postura do Rubro-Negro diante dos Blues e disse que a equipe soube lidar com a pressão.

— A gente ficou muito feliz com a vitória, foi um grande jogo da nossa equipe. Soubemos lidar com a situação contra um time europeu, graças a Deus conseguimos sair com a vitória — declarou.

