Retrospectiva 2025: um ano para o torcedor do Flamengo jamais esquecer

O 2025 do Flamengo beirou o brilhantismo. O ano começou da mesma forma como terminou: com taças. Após as conquistas, a possibilidade do título do Mundial, como a cereja do bolo para coroar, deixou o torcedor rubro-negro esperançoso. Passou raspando na trave! Diante deste cenário, o Lance! mostra para você a retrospectiva da temporada flamenguista.

Com o início de uma nova gestão, chefiada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o Flamengo começou o ano com título. Campeão da Copa do Brasil do ano anterior, o Rubro-Negro encarou o Botafogo na decisão da Supercopa do Brasil. Em Belém, o time da Gávea bateu o rival por 3 a 1, com gols de Bruno Henrique (2x) e Luiz Araújo.

Jogadores do Flamengo com a taça da Supercopa (Foto: Marcos Júnior/CBF)

No Campeonato Carioca, a equipe de Filipe Luís bateu o Fluminense na decisão e conquistou a 39ª taça do estadual. Anteriormente, levou a Taça Guanabara.

Das conquistas ao sufoco: caminhada complicada na fase de grupos da Libertadores

Se na Supercopa e no Carioca o Flamengo teve um sucesso absoluto, na fase de grupos da Libertadores o Rubro-Negro fez o seu torcedor passar por momentos de tensão. A classificação para as oitavas só foi confirmada na última rodada, quando venceu o lanterna Deportivo Táchira no Maracanã, com gol de Léo Pereira. O grande destaque, entretanto, foi Rossi, que salvou o time nos minutos finais da partida. Esse era um presságio, aliás, da importância do goleiro argentino na competição nas fases seguintes.

Enquanto disputava a Libertadores, o Fla buscava se manter na liderança do Brasileirão desde o início do torneio. A equipe, inclusive, ficou na ponta da tabela até a parada para o Mundial, com sete vitórias, três empates e uma derrota.

Mundial de Clubes nos Estados Unidos

Com um elenco estrelado, o Flamengo chegou aos Estados Unidos com o sonho de conquistar o mundo outra vez, mas sabia da dificuldade. Na primeira fase, o jogo mais marcante foi a vitória por 3 a 1 diante do Chelsea, após sair atrás no placar. Os gols foram de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

Danilo comemorando gol contra o Chelsea (Foto: Franck Fife/AFP)

Classificado para as oitavas do torneio mundial, o Fla encarou o Bayern de Munique. Diferentemente do jogo contra o Chelsea, o confronto contra o time alemão foi duro para a equipe rubro-negra. O Flamengo perdeu por 4 a 2 e se despediu do torneio com a sensação de "dever cumprido" pelo futebol desempenhado em campo.

Momentos de crise tumultuaram o Flamengo

Apesar das vitórias históricas e conquistas marcantes, o Flamengo contou com momentos de tensão em 2025. O principal deles foi envolvendo o técnico Filipe Luís e o atacante Pedro. Tudo começou quando uma notícia do site "UOL" informou que um membro do departamento de futebol considerava 15 milhões de euros um "bom negócio" para vender o camisa 9.

Em seguida, Filipe Luís, em coletiva de imprensa, classificou o desempenho do jogador durante os treinos como "lamentável", além de definir a postura de Pedro com a frase "beirou o ridículo". Antes das afirmações, o treinador deixou o atleta fora da lista de relacionados de alguns jogos.

Diante deste cenário, Pedro se sentiu exposto pelo técnico e chegou a cogitar uma possível saída do clube. Entretanto, o camisa 9 optou por permanecer no time e retornou com gol no clássico com o Fluminense.

Filipe Luís ao lado de Pedro no retorno do atacante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outro momento complicado na temporada foi a eliminação na Copa do Brasil. Focado no Brasileiro, o Rubro-Negro encarou o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil com time alternativo, opção que rendeu aos cariocas a eliminação.

Na ida, a equipe de Filipe Luís perdeu por 1 a 0 no Maracanã, tendo de reverter a situação na Arena MRV. No duelo em Belo Horizonte, o Rubro-Negro conseguiu devolver o placar e levar a decisão para os pênaltis, mas acabou sendo derrotado, com Wallace Yan, jovem destaque do Mundial, desperdiçando a cobrança decisiva.

Janela de transferências: contratações de impacto

Em busca dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo foi ao mercado em busca de resultados. Assim, José Boto, diretor de futebol português, acertou as chegadas de Saúl, Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino. Anteriormente, Jorginho tinha sido contratado. No total, o investimento foi de R$ 650 milhões no meio da temporada.

Chegada do Saúl ao Aeroporto Internacional Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Neste período, uma tentativa inusitada de Boto no mercado agitou os bastidores do clube. O dirigente tentou a contratação do irlandês Mikey Johnston. Mas, diante da pressão externa e interna, que contou com a participação do presidente Bap, o negócio não foi para frente.

Também tiveram saídas! Gerson e Wesley, titulares naquele momento sob o comando de Filipe Luís, foram negociados. O meia foi vendido ao Zenit, da Rússia. Já o lateral foi jogar na Roma, da Itália.

Caminho ao tetracampeonato da Libertadores

Após uma fase de grupos intensa, o Flamengo avançou com tranquilidade nas oitavas, ao vencer o Internacional em dois jogos (3 a 0 no placar agregado). O torcedor rubro-negro, entretanto, jamais imaginaria que as duas fases seguintes do torneio contariam com momentos de tensão.

Nas quartas, o Rubro-Negro eliminou o Estudiantes, da Argentina, com o goleiro Rossi como herói na disputa dos pênaltis. O mesmo aconteceu nas semifinais, no confronto com o Racing, também da Argentina. O goleiro foi fundamental para segurar o empate em 0 a 0 no jogo de volta, em Avellaneda.

Rossi em ação em Racing x Flamengo, pela Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Decisão com o Palmeiras na Libertadores e título no Brasileirão

Mais uma vez em Lima, no Peru, palco do bicampeonato em 2019, o Flamengo foi em busca do tetra. Diante do Palmeiras, o grande rival nos últimos anos, o time carioca conquistou o título com uma cabeçada histórica de Danilo, que garantiu a conquista.

Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A festa se completou na rodada seguinte do Brasileirão, que sacramentou o título do torneio nacional ao Rubro-Negro. Com gol de Samuel Lino, o Fla venceu o Ceará e conquistou o nono troféu brasileiro.

Mundial de Clubes: foi por pouco

Com o título da Libertadores, o Flamengo se classificou para o Mundial do fim do ano, também chamado de Intercontinental. Seguindo o regulamento da competição, o time brasileiro iniciou o torneio nas quartas de final. Assim, venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, e se classificou para a final contra o PSG.

Sabendo da diferença técnica, o time de Filipe Luís buscou, na raça e na vontade, equilibrar o jogo. Em certos momentos, chegou perto, inclusive, de vencer a partida. Mas, com o empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o confronto foi para os pênaltis. Saúl, Léo Pereira, Pedro e Luiz Araújo desperdiçaram as suas cobranças, e o Rubro-Negro ficou com o vice-campeonato.

Luiz Araújo durante PSG x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Temporada repleta de taças

O saldo da temporada do Flamengo é brilhante. Apesar dos momentos conturbados citados anteriormente, o Rubro-Negro terminou o ano com sete taças: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger.

