A indefinição sobre o futuro de Filipe Luís no Flamengo foi assunto obrigatório entre os convidados do Jogo das Estrelas, de Zico. O ex-comandante do Rubro-Negro em 2021, Renato Gaúcho trabalhou com Filipe ainda como jogador e revelou, na zona mista do Maracanã, que já enxergava o potencial do lateral à beira do campo. Além dos elogios, Portaluppi deixou um alerta para a diretoria carioca: a concorrência dos times europeus.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renato não poupou elogios ao "ex-pupilo" e atual colega de profissão. Para ele, a transição de Filipe Luís para a área técnica foi um processo natural, dada a leitura de jogo diferenciada que ele apresentava dentro das quatro linhas.

— Eu fico muito feliz pelo Filipe Luís. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Flamengo, ele como jogador e eu como treinador. Ele já demonstrava uma capacidade muito grande de ser treinador. Como jogador, dispensa comentários, sempre foi bastante inteligente — afirmou Renato.

continua após a publicidade

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ciente do impasse na renovação contratual, que envolve divergências financeiras e um ultimato da diretoria para este domingo (28), Renato Gaúcho reforçou sua torcida pela permanência do amigo na Gávea. No entanto, ele fez questão de avisar que o sucesso dos títulos conquistados em 2025 chamou a atenção do mercado internacional.

— Fico feliz por ele, é um amigo e tá fazendo esse sucesso todo. Espero que o Flamengo possa garantir a permanência dele, porque pode ter certeza que os clubes europeus estão atrás dele, merecidamente pelo que ele vem fazendo — alertou.

continua após a publicidade

A fala de Renato ganha peso no momento decisivo da negociação. O presidente Luiz Eduardo Baptista (BAP) estipulou este domingo como prazo final para que o estafe de Filipe Luís aceite a contraproposta do clube. De qualquer forma, caso não fique no Flamengo, o treinador não conseguiria imediatamente ir trabalhar na Europa, uma meta que já estipulou para sua carreira. Isso porque ele não preenche os requisitos exigidos pela Federação Europeia de Futebol (Uefa) para trabalhar no continente.

O treinador já tem licenças A e B e ainda está para concluir a Licença PRO da CBF Academy. Esta última permitiria que ele trabalhasse como treinador na Europa, mas desde que tenha três anos de experiência como técnico em uma equipe de Série A ou seleção. Além disso, precisa ter também uma proposta formal de clube de primeira ou segunda divisão ou de seleção do continente.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.