Flamengo ou Palmeiras? Colunistas do Lance! apontam missão mais difícil na Libertadores

Flamengo e Palmeiras decidem o futuro na Copa Libertadores respectivamente nesta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). Para a ocasião, o Lance! perguntou aos colunistas Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça Guffo qual dos brasileiros tinha a missão mais difícil na semifinal do torneio.

De um lado, o Flamengo decide a vaga na final contra o Racing, dentro do El Cilíndro, na Argentina. Apesar disso, a equipe de Filipe Luís tem a vantagem de um gol, conquistada com a vitória no Maracanã, durante a última semana.

Por outro lado, o Palmeiras busca uma virada histórica dentro do Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira precisa reverter a derrota por 3 a 0 diante da LDU, em quito, da última semana. De forma unânime, os colunistas do L! apontaram a missão alviverde como a mais difícil.

- A missão mais difícil, sem dúvida nenhuma é a do Palmeiras. Está com três a zero nas costas. O Flamengo ganhou o jodo de ida, tem o placar parcial ao próprio favor, mesmo jogando fora de casa, é uma missão mais fácil que a do Palmeiras - argumentou Eduardo Tironi.

- O desafio do Flamengo é duríssimo pelo entorno do jogo. O ambiente mais hostil possível, lembrando a velha Libertadores. Mas uma vantagem de 1 X 0 sempre será um cenário melhor do que uma desvantagem de 0 x 3 - disse Lúcio de Castro.

- Os dois são desafios muito difíceis. Segurar o Racing no Cilindro vai ser a maior prova de fogo desse Flamengo do Filipe Luis. O jogo mais difícil da sua história como treinador. Para o Palmeiras, o difícil será fazer o primeiro gol, sem ter que pensar em fazer três. A ansiedade vai pesar ao passar o relógio. O Verdão terá dois adversários: primeiro, o seu próprio mental. E depois, o bom time da LDU do Tiago Nunes - analisou Gustavo Fogaça Guffo.

Para Lúcio Castro, as chances de classificação do Alviverde são remotas. Ele destacou que não acredita na reviravolta da equipe de Abel Ferreira e apontou para uma final entre Flamengo e LDU, com favoritismo rubro-negro.

- Não acredito. Obviamente é só um palpite. Mas apostaria em Flamengo x LDU na final. E num campo neutro, sem o reforço da altitude, com favoritismo do Flamengo - disse o comunicador.

Por outro lado, Guffo e Tironi declararam que ainda acreditam em uma final brasileira. Para eles, a reviravolta do Palmeiras no Allianz Parque é difícil, mas não impossível.

- Ainda acredito em uma final brasileira. Acho que o Flamengo tem uma chance boa de passar, e o Palmeiras em casa não dá para duvidar. Já tem viradas espetaculares, tem um ataque poderoso e vai jogar em casa. Então, acho que tem chance, menos que o Rubro-Negro - disse Tironi.

- Se for racional, a final deve ser Flamengo x LDU. Mas se tem um grupo acostumado a difíceis desafios mentais e anímicos, é o Palmeiras de Abel. Então, não me surpreenderia uma vitória do Palmeiras nos pênaltis, por exemplo. Os brasileiros ainda são favoritos ao título - concluiu Guffo.

Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU

O confronto decisivo entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores acontece, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, na Argentina. Após vencer por 1 a 0 a partida no Maracanã, a equipe de Filipe Luís joga pelo um empate na busca da classificação a decisão do torneio continental.

Já Palmeiras e LDU, acontece na quinta-feira (30), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira contará com a ajuda de mais de 40 mil torcedores na busca da reviravolta.