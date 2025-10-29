O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) marcou para esta quinta-feira (30), às 10h, o julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que entrou com recurso após decisão do dia 4 de setembro.

Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos do Brasileirão e multado em 60 mil reais em caso de manipulação de apostas, em uma investigação da Polícia Federal que começou em agosto de 2023. Em novembro, o atacante e outros suspeitos foram alvo de buscas, com indiciamento ocorrendo em abril deste ano.

Se o recurso for negado, a partida desta quarta-feira (29), contra o Racing, pela semifinal da Libertadores, pode ser a última do atleta no ano, já que faltam apenas nove rodadas no Campeonato Brasileiro e, no máximo, o Flamengo teria mais um jogo se avançar à final da Libertadores, ou seja, dez partidas no total, contra 12 de punição. Assim, ele teria ainda dois jogos para cumprir em 2026.

— O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol se reunirá nesta quinta, 30 de outubro, para o julgamento de cinco processos disciplinares, sendo quatro recursos voluntários e um Mandado de Garantia. A sessão, agendada para às 10h, na sede do STJD, terá transmissão ao vivo — disse o STJD.

— Processo 211/2025 - Recurso Voluntário Recorrentes - CR Flamengo, Bruno Henrique Pinto, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Claudinei Vitor Mosquete Bassan Recorrido: Decisão da 1ª Comissão Disciplinar AUDITOR RELATOR: DR. SÉRGIO HENRIQUE FURTADO COELHO FILHO — completou.

Sentença de Bruno Henrique em setembro

O julgamento contou com Michel Assef Filho como advogado do Flamengo e Ricardo Pieri Nunes como advogado do jogador, além da presença de Flávio Araújo Willeman, vice-presidente do clube.

Uma das principais linhas de defesa de Bruno Henrique, apresentada pelos advogados Michel Assef Filho e Alexandre Vitorino, foi o pedido de prescrição do caso em favor do jogador e do Flamengo.

— O Flamengo reitera o seu posicionamento de cumprimento às regras. De reprovação a qualquer ato de manipulação por resultado. Por isso o Flamengo está aqui. Para demonstrar o apoio ao seu atleta. Para no final do processo fazermos justiça — disse Assef.

— A primeira defesa do réu é o tempo. Caducou realmente a pretensão punitiva — completou Alexandre.

Bruno Henrique, atacante do Flamengo (Foto: LUIS Robayo /AFP)

Assef ainda reconheceu que a luta contra a manipulação de resultados é legítima e importante, mas alertou que o processo precisa respeitar os prazos e regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Segundo o regulamento, a Procuradoria tem até 60 dias para oferecer denúncia após tomar conhecimento de um possível ilícito.

O auditor Alcindo Guedes, após longo discurso, absolveu Bruno Henrique do artigo 243 do CBJD (que previa punição de até 720 dias). Por outro lado, votou contra o atacante na denúncia do artigo 243-A. Assim, aplicou a pena mínima, com 12 partidas de suspensão e multa de 60 mil reais.

Guilherme Martorelli, vice-presidente da 1ª Comissão Disciplinar do STJD, se posicionou pela absolvição nos artigos 243 e 243-A, aplicando apenas uma multa de 100 mil reais com base no artigo 191.

William Figueiredo votou a favor de Bruno Henrique nos artigos 191 e 243, mas condenou o camisa 27 no 243-A, com 12 partidas de suspensão e multa de 60 mil reais. A auditora Carolina Ramos absolveu o atleta no artigo 243 e o condenou no 243-A, com suspensão de 12 jogos e multa de 60 mil reais.

O presidente Marcelo Rocha também absolveu Bruno Henrique no artigo 243. Já no 243-A, votou pela suspensão de 12 partidas e multa de 60 mil reais.

Entenda o cenário

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.