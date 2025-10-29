Flamengo e Palmeiras são os clubes brasileiros vivos na Libertadores. O Rubro-Negro encara o Racing e precisa defender uma vantagem de 1 gol em Avellaneda, enquanto o Verdão tenta reverter o 3 a 0 sofrido na altitude de Quito contra a LDU. O Lance! buscou o palpite de jornalistas renomados para as decisões.

continua após a publicidade

➡️Luxemburgo elogia jogador criticado no Flamengo: 'Qualquer treinador quer'

As semifinais da Libertadores vão pegar fogo a partir desta quarta-feira (29), com Flamengo e Racing. Na quinta, Palmeiras e LDU decidem o segundo finalista. Veja abaixo o palpite dos jornalistas para os jogos dos clubes brasileiros:

Rubro-Negro bateu o Verdão no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palpites para Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU

Eduardo Tironi, colunista do Lance! - Racing 0 x 0 Flamengo/ Palmeiras 4 x 0 LDU

Téo José, narrador da Band - Racing 1 x 1 Flamengo/ Palmeiras 3 x 0 LDU (Verdão avança nos pênaltis)

Pedro Ivo, comentarista da ESPN - Racing 1 x 1 Flamengo/ Palmeiras 2 x 0 LDU

Thayuan Leiras, editor do Lance! - Racing 1 x 2 Flamengo/ Palmeiras 2 x 1 LDU

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Marília Ruiz, comentarista da Band - Racing 1 x 1 Flamengo/ Palmeiras 2 x 0 LDU

Fernando Campos, comentarista da CazeTV - Racing 1 x 1 Flamengo/ Palmeiras 2 x 0 LDU

Gustavo Fogaça, colunista do Lance! - Racing 1 x 1 Flamengo/ Palmeiras 2 x 0 LDU

Victor Canedo, ex-jornalista da Globo - Racing 2 x 1 Flamengo/ Palmeiras 2 x 0 LDU

Alexandre Praetzel, comentarista da Rádio Bandeirantes - Racing 1 x 1 Flamengo / Palmeiras 2 x 1 LDU

Decisão dos clubes brasileiros

O Flamengo de Filipe Luís vai enfrentar o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (29). O Rubro-Negro vai encarar o El Cilindro lotado, com a promessa dos torcedores de transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão.

continua após a publicidade

No jogo de ida, Jorge Carrascal marcou um gol no final e garantiu a vitória do Rubro-Negro por 1 a 0 no Maracanã.

Por outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira tem uma missão bem diferente. O Verdão vai encarar a LDU, no Allianz Parque, para reverter uma desvantagem de três gols. O técnico português convocou a torcida para lotar a casa palmeirense.

No primeiro duelo, com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray, o time equatoriano atropelou o Verdão por 3 a 0.

Os brasileiros podem fazer a final da Libertadores, em Lima, se a estratégia dos dois treinadores funcionar. Os dois clubes ainda protagonizam a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera com 62 pontos e o Rubro-Negro vem na cola com 61.