Torcida reclama, e Flamengo se posiciona sobre transmissões na TV do clube

Após torcedores do Flamengo reclamarem da ausência de transmissões de jogos das equipes de juniores, o clube emitiu uma nota, na tarde desta terça-feira (1°) detalhando o tema. Segundo a diretoria, a estratégia de não passar as partidas das categorias Sub-15 e Sub-17 na FlamengoTV é visando "preservar" o trabalho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos - diz trecho da nota.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram da decisão da atual diretoria em não passar esses jogos na TV do clube. O argumento, aliás, muito utilizado pelos rubro-negros, é que a gestão anterior, mesmo com um investimento inferior na antiga "FlaTV", transmitia as partidas.

continua após a publicidade

Veja a nota completa do Flamengo

"O Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias Sub-15 e Sub-17 na FlamengoTV.

A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos.

continua após a publicidade

O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro."

Equipe da FlamengoTV no lançamento do novo formato (Foto: Lucas Bayer)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real