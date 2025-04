Assim como na partida contra o Internacional, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, não deve contar com um dos pilares da equipe na partida contra o Deportivo Táchira, pela estreia na Libertadores. Trata-se de Gerson, meio-campista rubro-negro. Com dores na coxa esquerda, ele ficou fora do treino desta terça-feira (1°).

A reportagem do Lance! apurou que a presença do capitão do Flamengo para a partida na Venezuela é improvável. A ideia da comissão técnica é não "sacrificar" o atleta. Ou seja, ele só irá para o jogo se realmente tiver condições.

No Ninho do Urubu, Gerson foi ao campo, mas realizou atividades individualizadas.

Entenda o cenário

Gerson se machucou na partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia em Brasília. Com as dores na coxa esquerda, o meia foi cortado da partida contra a Argentina. Em seu retorno ao Flamengo, passou por bateria de exames, que não diagnostiracam contusão. O incômodo, no entanto, continua.

Gerson, do Flamengo, durante a partida pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros problemas no elenco do Flamengo

Além de Gerson, dois jogadores estão sob os cuidados do departamento médico: Danilo e Arrascaeta. Ambos se recuperam de lesões na coxa direita e estão fora da partida de quinta-feira.

