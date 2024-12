Botafogo tenta igualar feito de Santos e Flamengo; saiba qual

O Botafogo recebe o São Paulo, na tarde deste domingo (8), a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, com a vantagem do empate para conquistar o título brasileiro. O Alvinegro também tenta igualar uma façanha histórica do futebol nacional, somente conseguida por Santos e Flamengo em mais de 60 anos.

Campeão da Copa Libertadores no sábado retrasado (30 de novembro), em Buenos Aires, ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1, o Botafogo busca a dobradinha com o título do Campeonato Brasileiro no mesmo ano da conquista continental.

As façanhas de Botafogo, Santos e Flamengo

Tal façanha só foi conseguida três vezes por dois clubes diferentes. O Santos, de Pelé & Cia, foi campeão da Libertadores e também brasileiro duas vezes, em 1962 e em 1963. O Flamengo, de Gabigol e treinado por Jorge Jesus, conseguiu o feito uma vez, em 2019, quando conquistou as competições continental e nacional.

Outros dois grandes clubes nacionais chegaram muito perto de repetir a façanha. Em 2006, o Internacional conquistou a Libertadores, superando o São Paulo nas finais de ida e volta, na ocasião. Porém, o Colorado terminou vice-campeão brasileiro daquele ano, atrás do mesmo São Paulo, o campeão.

Logo mais, o Botafogo joga pelo empate com o São Paulo para assegurar pela terceira vez na história a conquista do título nacional - as anteriores foram em 1968 e 1995. O Alvinegro só perde a taça se for derrotado pelo São Paulo e o Palmeiras ganhar do Fluminense. Nesse último caso, alvinegros e alviverdes terminaram empatados com 76 pontos, mas o Palmeiras garantiria o troféu no desempate pelo número de vitórias: ficaria com 23, contra 22 do Botafogo.

