Mauro Cezar manda recado a fãs de Gabigol e cita atitudes do jogador no Flamengo

Multicampeão com o Flamengo, o atacante Gabigol se despede do Rubro-Negro neste domingo (8), no jogo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o jornalista Mauro Cezar Pereira mandou um recado para 'Gabizetes', e citou 'atitudes inaceitáveis' do jogador de 28 anos.

- Gabizetes tentam distorcer os fatos para criar uma versão paralela da realidade. Nela, quem põe o Flamengo acima de qualquer jogador seria incapaz de reconhecer a relevância que teve o atacante. Sim, ele fez uma bela história no clube, mas destruiu parte dela com atitudes inaceitáveis. Pelo menos para quem coloca o Flamengo acima de tudo - escreveu.

- E há dois anos joga muito pouco, tem péssima relação custo-benefício. Depois os mesmos vêm com o papo de que o futebol deve ser profissional. Piadistas - completou o jornalista.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019, e desde então, conquistou 13 títulos, dentre eles: dois Brasileiros, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. O centroavante tem mais de 300 jogos pelo Rubro-Negro, com mais de 150 gols marcados.

Polêmicas de Gabigol durante passagem pelo Flamengo

Neste ano, Gabigol apareceu em um momento de lazer com a camisa do Corinthians. Em 2024, o atacante também recebeu uma suspensão de dois anos por dificultar a realização de um exame antidoping, mas um efeito suspensivo liberou o atacante para atuar. No ano passado, declarações do jogador sobre o Corinthians em um podcast irritaram a torcida do Flamengo. E em 2021, durante a pandemia da covid-19, o jogador foi flagrado em um cassino clandestino.

