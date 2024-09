Torcida do Flamengo faz “AeroFla” e time embarca para enfrentar Peñarol no Uruguai

Torcedores do Flamengo durante "AeroFla" na chegada do ônibus ao Galeão — Foto: Ronald Lincoln







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 17:21 • Rio de Janeiro

Apesar das fortes críticas ao técnico Tite e ao desempenho recente do time, a torcida do Flamengo foi ao Aeroporto do Galeão incentivar os jogadores no embarque para o jogo decisivo da próxima quinta-feira (26), contra o Peñarol no Uruguai, valendo vaga na semifinal da Conmebol Libertadores.



Desta vez, o embarque não foi no salão nobre, e sim pelo terminal de cargas, porque o Botafogo também irá viajar em horário próximo, e funcionários do Galeão dividiram para evitar que as torcidas se encontrassem. O local por onde o elenco do Flamengo chegou ao aeroporto é de difícil acesso, mas mesmo assim vários rubro-negros estiveram nas grades e deram gritos de incentivo, como por exemplo: "Vamos virar Mengo".



Torcida do Flamengo chega ao Galeão para fazer o "AeroFla" — Foto: Ronald Lincoln<br>