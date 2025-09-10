Torcida apoia petição do Flamengo à ONU por reconhecimento da ‘Nação simbólico-cultural’

A torcida do Flamengo comprou a ideia e embarcou junto com o clube carioca na petição à ONU pelo reconhecimento da primeira “Nação simbólico-cultural”. Em enquete no canal do Lance! Flamengo no Whatsapp, a ideia rubro-negra contou com 94,81% de aprovação dos flamenguistas.

A votação, que começou às 14h43, foi contabilizada até 16h45. No total, 674 rubro-negros participaram, com 639 votos na opção "Sim, o Flamengo é gigante 🔴⚫". Por outro lado, 35 pessoas votaram "Não, não tem necessidade ❌".

Enquente no canal Lance! Flamengo (Foto: Reprodução)

No momento em que a votação foi encerrada, cerca de 363 mil flamenguistas já tinham participado da votação no site peticao.flamengo.com.br. Para particpar da ação, basta colocar nome completo, e-mail, CPF e número de telefone.

Clube utiliza ídolos para convocar os flamenguistas

A divulgação da ação contou com um vídeo de Zico, maior nome da história do clube carioca, no Maracanã. De terno, o Galinho convocou os flamenguistas.

- Uma Nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra - iniciou Zico.

- Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação - completou o Galinho.

Posteriormente, Adriano Imperador também mandou o seu recado para os torcedores.

Confira a mensagem do Flamengo

"Se fôssemos um país, seríamos a 36º população do planeta.

Somos 45 milhões, unidos pela mesma bandeira, com heróis, costumes e tradições que atravessam gerações.

O Flamengo não é um clube, é um povo. E merece ser reconhecido pelo que realmente é: uma Nação.

Vamos levar à Organização das Nações Unidas (ONU) uma petição para que a Nação Rubro-Negra receba o título de primeira Nação simbólico-cultural do Mundo.

O seu apoio é fundamental. Apoie #NacaoNaONU".

