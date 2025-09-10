O Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo para contar com Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A solicitação da defesa do clube carioca é para que o atacante fique à disposição do técnico Filipe Luís até que ele seja julgado em segunda instância, no Pleno do Tribunal.

continua após a publicidade

➡️ Petição à ONU: Flamengo estipula nova meta para assinaturas de torcedores

Internamente, o Flamengo acredita que o resultado do efeito suspensivo pode sair ainda nesta quarta-feira, antes mesmo das 24h após o pedido. Caso seja liberado, o camisa 27 será relacionado para a partida do time carioca contra o Juventude no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O jogo será fora de casa, em Caxias do Sul (RS).

Caso Bruno Henrique tenha a pena mandita, ele só retornaria no dia 10 de dezembro, quando o Flamengo recebe o RB Bragantino no Maracanã. Assim, ele disputaria as últimas quatro rodadas do Brasileirão.

continua após a publicidade

A pena de 12 jogos para Bruno Henrique precisa ser cumprida em jogos do Brasileirão, a mesma competição do caso. Para que o atleta tenha que cumprir suspensão em outras competições, principalmente internacionais, a procuradoria precisar entrar com uma notificação no pleno.

Bruno Henrique, do Flamengo, durante o julgamento no STJD (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, recorre duas decisões

A defesa de Bruno Henrique irá ao pleno do STJD para recorrer de duas decisões. A primeira é por conta da negativa do pedido de prescrição, uma vez que os advogados do jogador defendem que o caso prescreveu. Além disso, também buscará reverter o cenário do enquadramento do artigo 243-A, uma vez que a defesa entende que não houve atitude contrária à ética desportiva, uma vez que o atacante não compartilhou uma informação privilegiada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real