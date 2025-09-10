Flamengo entra com pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique; entenda o que pode acontecer
Atacante foi suspenso por 12 jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo para contar com Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A solicitação da defesa do clube carioca é para que o atacante fique à disposição do técnico Filipe Luís até que ele seja julgado em segunda instância, no Pleno do Tribunal.
Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em caso de manipulação de apostas
Flamengo
Versões de Flamengo e Procuradoria divergem sobre pena de Bruno Henrique
Flamengo
Advogado do Flamengo rebate pena ‘branda’ de Bruno Henrique e detalha próximos passos
Flamengo
➡️ Petição à ONU: Flamengo estipula nova meta para assinaturas de torcedores
Internamente, o Flamengo acredita que o resultado do efeito suspensivo pode sair ainda nesta quarta-feira, antes mesmo das 24h após o pedido. Caso seja liberado, o camisa 27 será relacionado para a partida do time carioca contra o Juventude no domingo, às 16h, pelo Brasileirão. O jogo será fora de casa, em Caxias do Sul (RS).
Caso Bruno Henrique tenha a pena mandita, ele só retornaria no dia 10 de dezembro, quando o Flamengo recebe o RB Bragantino no Maracanã. Assim, ele disputaria as últimas quatro rodadas do Brasileirão.
A pena de 12 jogos para Bruno Henrique precisa ser cumprida em jogos do Brasileirão, a mesma competição do caso. Para que o atleta tenha que cumprir suspensão em outras competições, principalmente internacionais, a procuradoria precisar entrar com uma notificação no pleno.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, recorre duas decisões
A defesa de Bruno Henrique irá ao pleno do STJD para recorrer de duas decisões. A primeira é por conta da negativa do pedido de prescrição, uma vez que os advogados do jogador defendem que o caso prescreveu. Além disso, também buscará reverter o cenário do enquadramento do artigo 243-A, uma vez que a defesa entende que não houve atitude contrária à ética desportiva, uma vez que o atacante não compartilhou uma informação privilegiada.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias