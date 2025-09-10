Ramires, ex-Chelsea, pede retorno de Pedro, do Flamengo, à Seleção Brasileira
O Flamengo vive um grande momento na temporada. Além da liderança no Campeonato Brasileiro, o time carioca está nas quartas de final da Libertadores (encara o Estudiantes-ARG), sendo um dos grandes favoritos ao título. Dois nomes responsáveis por essa boa fase são Filipe Luís e Pedro. O ex-jogador Ramires, em entrevista ao Lance!, enalteceu o trabalho da dupla, e pediu o retorno do camisa 9 na Seleção Brasileira.
- O Pedro voltou a fazer os gols. Na minha opinião, ele deveria estar na Seleção Brasileira e ser o camisa 9. O Ancelotti está de olho nele. O Pedro, realmente, é um 9, aquele 9 que a gente gosta de ver jogando dentro da área. Espero que ele continue fazendo esse bom trabalho, assim como o Filipe Luís. Tive a oportunidade, jogamos juntos. Jogamos contra também - iniciou Ramires.
- Então, acredito que ele está fazendo um bom trabalho. Sigo torcendo para que o Flamengo continue nessa levada e que o Pedro continue fazendo os gols. Que ele consiga chegar na Seleção - completou o ex-jogador, que revelou ser torcedor do Flamengo.
Pedro deu a volta por cima no Flamengo
As últimas semanas foram intensas para Pedro no Flamengo. Afinal, o jogador precisou dar a volta por cima para demonstrar o seu valor no time carioca. Após ficar fora da lista de relacionados da equipe de Filipe Luís por conta do seu desempenho nos treinos, o camisa 9 marcou sete gols, engatando uma grande sequência.
Nas redes sociais, torcedores do Flamengo já levantavam a possibilidade do atacante voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira.
