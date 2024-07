Arrascaeta e De La Cruz em ação pelo Uruguai (Foto: Divulgação/Federação de Futebol do Uruguai)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro

Os interesses de Flamengo e Seleção Brasileira estarão alinhados no próximo sábado (6), quando o Brasil enfrenta o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. Com quatro jogadores servindo à Celeste, o Rubro-Negro se beneficiaria de uma vitória da Amarelinha e teria os retornos de De La Cruz, Arrascaeta, Matías Viña e Varela antecipadamente.

Desta forma, o Lance! questionou se os torcedores do clube carioca irão "secar" o Uruguai contra o Brasil. Em enquete feita no canal de WhatsApp Lance! Flamengo, o resultado foi o óbvio: a esmagadora maioria dos rubro-negros irá torcer para a eliminação uruguaia.

O resultado parcial da votação mosta que cerca de 87% dos flamenguistas querem a queda do Uruguai e o retorno de De La Cruz, Arrascaeta, Matías Viña e Varela ao elenco. Por outro lado, os 13% restantes preferem torcer pelo sucesso do quarteto - ou seja, contra a classificação da Seleção Brasileira.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (3), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro conta com a volta de Erick Pulgar, eliminado junto ao Chile da fase de grupos da Copa América. No sábado (6), o Rubro-Negro recebe o Cuiabá no Maracanã, ainda sem os uruguaios.

Quarteto do Flamengo está com o Uruguai na Copa América (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)