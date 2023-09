A escolha do local e do horário para os protestos não foi à toa. Isso porque, neste horário, será realizada a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que irá debater e votar duas emendas polêmicas: a extensão de mandato presidencial de três para quatro anos, sem reeleição, e o impedimento da candidatura para quem exerce cargos políticos.