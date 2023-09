Em um 2023 marcado por vexames, onde o Flamengo perdeu todas as finais que disputou, a Copa do Brasil é a única chance de salvar a temporada. Para isso, o Rubro-Negro precisa vencer o São Paulo no Maracanã e conquistar vantagem no placar antes da decisão no Morumbi. A primeira partida entre cariocas e paulistas será realizada no domingo, dia 17 de setembro, no Estádio Jornalista Mário Filho, às 16h (de Brasília).